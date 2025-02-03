Занятие по образовательной области ´Элементарные математические представления´ в специальной группе для детей с тяжелыми нару...

Занятие по образовательной области ´Элементарные математические представления´ в специальной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи №5В специальной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи №5 прошло занятие по образовательной области ´Элементарные математические представления´ на тему: ´Количество и счет´.
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