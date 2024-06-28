В Дагестане введен карантинный режим из-за амброзии

На территории сельского поселения Чонтаул Кизилюртовского района Республики Дагестан введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона площадью 408,57 га в связи с выявленными очагами амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.
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