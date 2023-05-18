Военное обозрение

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«Ярс-М» и «Осина-РВ». Направления развития стратегического ракетного комплекса

«Ярс-М» и «Осина-РВ». Направления развития стратегического ракетного комплекса

"Ярсы" на параде, 9 мая 2023 г. В конце двухтысячных годов российские ракетные войска стратегического назначения получили и поставили на опытно-боевое дежурство новейшие ракетные комплексы «Ярс».

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