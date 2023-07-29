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«Чувствую себя хорошо». Алекс Перейра набрал 10 кг после взвешивания к поединку с Яном Блаховичем

«Чувствую себя хорошо». Алекс Перейра набрал 10 кг после взвешивания к поединку с Яном Блаховичем

Бразильский боец поделился информацией в соцсетях, добавив, что чувствует себя хорошо. Он встал на весы, которые показали 103,5 кг.

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