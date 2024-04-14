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Йоси с 2+2, Монахан с 2+1 и Капризов с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (6:2).

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