РИА Новости: ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска во время оккупации

Агентство РИА Новости, ссылаясь на местную жительницу, рассказало, что бойцы вооруженных сил Украины насильно забирали детей у жителей Дзержинска в ДНР в тот момент, когда город находился в украинской оккупации.
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