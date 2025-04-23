Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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РИА Новости: ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска во время оккупации

РИА Новости: ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска во время оккупации

Агентство РИА Новости, ссылаясь на местную жительницу, рассказало, что бойцы вооруженных сил Украины насильно забирали детей у жителей Дзержинска в ДНР в тот момент, когда город находился в украинской оккупации.

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