Нежилое помещение могут признать единственным жильем и оставить банкроту

Фото: wikimapia.org В современном мире вопрос жилищных прав становится все более актуальным. Недавнее определение Верховного суда Российской Федерации существенно расширило границы понятия «единственное жилье», позволив признать таковым даже нежилое помещение, фактически используемое как дом.
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