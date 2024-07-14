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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Планы грандиозные, Самоделкина поставила задачу войти в топ». Плющенко о фигуристке

Самоделкина выступит на чемпионате Казахстана, который пройдет с 15 по 18 июля. В мае Федерация фигурного катания России (ФФКР) одобрила ее переход в эту страну.

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