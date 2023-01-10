Более двух сотен наркоманов задержали в афганском городе Герат

Глава отдела местной полиции Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) по борьбе с наркотиками Хаятулла Роухани во вторник, 10 января, заявил, что в Герате были задержаны более 200 человек, которые являются наркозависимыми, – сообщает телеканал ToloNews.