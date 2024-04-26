«Депортировать вместе с мигрантами!»: россияне встречают новости об увеличении сроков для привозящих нелегалов

В Госдуме сообщили о новой законодательной инициативе, направленной на организаторов незаконной миграции.
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