Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Депортировать вместе с мигрантами!»: россияне встречают новости об увеличении сроков для привозящих нелегалов

«Депортировать вместе с мигрантами!»: россияне встречают новости об увеличении сроков для привозящих нелегалов

В Госдуме сообщили о новой законодательной инициативе, направленной на организаторов незаконной миграции.

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Рудольф Рагозин
Должностное лицо говорит: &quot;Прошу...&quot; Должен говорить: &quot;Требую...
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Рудольф Рагозин
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