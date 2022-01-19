Подстава: Инсценировка инсценировки ограбления вдовы Градского

Одна из основных версий следствия по делу об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко теперь — не инсценировка, а «инсценировка инсценировки ограбления с целью подставить вдову, оклеветать, и получить всю наследственную массу».
Одна из основных версий следствия по делу об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко теперь — не инсценировка, а «инсценировка инсценировки ограбления с целью подставить вдову, оклеветать, и получить всю наследственную массу».
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