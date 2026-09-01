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Царьград

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Корецкий: украинской власти грозит провал на 29,5 млрд долларов, если Рада не пошевелится

Корецкий: украинской власти грозит провал на 29,5 млрд долларов, если Рада не пошевелится

Украинский премьер Сергей Корецкий признал: страна может недосчитаться миллионов долларов международной поддержки – если Верховная Рада в ближайшее время не проголосует за десятки законов и правительственных постановлений.

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