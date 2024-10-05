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Из-за прорыва дамбы в Алтайском крае вода разрушила дорогу

Из-за прорыва дамбы в Алтайском крае вода разрушила дорогу

Удерживающая Зеркальные озера дамба в Алтайском крае не выдержала напора воды и рухнула. Из-за прорыва соединяющая две части одного села – Шелаболихи - дорога разрушилась, рассказал глава районной администрации Александр Шушунов в своем Telegram-канале.

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