Власти Украины не могут установить официальные контакты с администрацией Telegram

Украинские власти пока не смогли установить официальные контакты с администрацией интернет-мессенджера Telegram, заявил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в эфире телеканала "Рада".
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