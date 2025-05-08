В Госдуму внесут законопроект о выдаче наборов для новорожденных

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» разработают и внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о внедрении на федеральном уровне меры поддержки молодых семей в виде подарочных наборов для новорожденных.
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