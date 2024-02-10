Американская компания расширяет возможности группировки спутников GPS для развития защищённой военной связи M-Code

Новая технология позволяет американским истребителям более уверенно чувствовать себя на поле боя. Космические силы США и компания Lockheed Martin модернизируют Систему оперативного управления (OCS) и обновляют группировку GPS новыми спутниками с применением сверхзащищенного, устойчивого к помехам сигнала военного кода (M-code).
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