DeepSeek's New Hyper-Efficient Model Stokes Fears Over Korea's Memory Makers Samsung Electronics and SK Hynix each fell more than 3% in Seoul on Friday after DeepSeek said its newest AI model needs a fraction of the memory required by its predecessor.
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