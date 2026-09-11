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Zero Hedge

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DeepSeek's New Hyper-Efficient Model Stokes Fears Over Korea's Memory Makers

DeepSeek's New Hyper-Efficient Model Stokes Fears Over Korea's Memory Makers

DeepSeek's New Hyper-Efficient Model Stokes Fears Over Korea's Memory Makers Samsung Electronics and SK Hynix each fell more than 3% in Seoul on Friday after DeepSeek said its newest AI model needs a fraction of the memory required by its predecessor.

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