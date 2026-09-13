Карлетов: Молдавия подрывает экономический потенциал Приднестровья

Правозащитник Сергей Карлетов заявил, что экономическая блокада Приднестровья, осуществляемая Молдавией, вызывает значительное ухудшение экономической ситуации, провоцируя кризисы и нарушая социальную стабильность в регионе.
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