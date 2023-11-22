В Салехарде горожане смогут посещать два бассейна

О новых объектах для круглогодичного досуга горожан рассказали в соцсетях администрации Салехарда. Строительство аквапарка пока не планируется, ответили в комментариях под постом, посвященным благоустройству города.
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