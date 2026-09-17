"Западный луч" погас для семьи Михаила Юревича

Экс-жену и детей губернатора лишили прописки в элитной квартире. Центральный районный суд Челябинска принял решение по иску Росимущества, признав бывшую супругу и детей экс-губернатора Михаила Юревича утратившими право пользования элитной недвижимостью.
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