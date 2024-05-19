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Таинственный инцидент, из-за которого певца из Нидерландов дисквалифицировали, наконец-то раскрыт

Таинственный инцидент, из-за которого певца из Нидерландов дисквалифицировали, наконец-то раскрыт

Таинственный инцидент, из-за которого певца из Нидерландов дисквалифицировали, наконец-то раскрыт Ольга ВайленкоГолландский певец Йост Кляйн, ставший объектом скандального инцидента на международном конкурсе «Евровидение-2024», может оказаться перед судом в шведском городе Мальме.

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