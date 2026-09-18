FWD. Woman Summit 2026 объединит лидеров из бизнеса и технологий

В 2026 году шестой саммит FWD. Woman станет местом для обсуждения роли женщин в экономике. Лидеры бизнеса, науки и технологий соберутся, чтобы поделиться опытом и методами повышения женского присутствия в руководстве, предпринимательстве и инновациях.