FWD. Woman Summit 2026 объединит лидеров из бизнеса и технологий

В 2026 году шестой саммит FWD. Woman станет местом для обсуждения роли женщин в экономике. Лидеры бизнеса, науки и технологий соберутся, чтобы поделиться опытом и методами повышения женского присутствия в руководстве, предпринимательстве и инновациях.
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