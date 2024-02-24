17 бедолаг, которых после первого рабочего дня хочется теплым какао отпаивать

Начинать новую работу всегда волнительно. Для кого-то она становится трамплином для карьеры, а кто-то сталкивается с таким начальством или условиями труда, что в первый же день бежит подавать заявление по собственному.
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