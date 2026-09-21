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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Остин Эйндж о продлении Кейонте Джорджа: «Мы хотим, чтобы вся команда была сосредоточена на победах»

«Юта» подписала пятилетнее продление контракта с защитником Кейонте Джорджем на 157 млн долларов. Президент клуба Остин Эйндж считает, что новое соглашение позволит баскетболисту сосредоточиться на командных результатах.

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