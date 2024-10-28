США и ЕС ведут консультации, кто расследует «нарушения» на выборах в Грузии

США и ЕС начали консультации, чтобы определить, какой орган может провести расследование сообщений о нарушениях в ходе парламентских выборов в Грузии, заявил руководитель пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер 28 октября на брифинге.
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