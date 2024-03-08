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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Луис Чавес: «Зенит» сделал много приобретений, это поможет им освежать состав, но у «Динамо» тоже хорошая команда. Мы будем бороться»

– Что скажешь о матче с «Зенитом» в Кубке России? – Да, это будет очень сложный матч из-за их качества.

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