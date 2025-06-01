Черное море: ЕС строит план сдерживания России — The Telegraph

Черное море: ЕС строит план сдерживания России — The TelegraphБрюссель представил трехстороннюю стратегию для ослабления российской блокады Черного моря и подготовки к возможным военным действиям:Модернизация инфраструктурыЕС инвестирует в порты, железные дороги и аэропорты в Болгарии и Румынии … .