Почему у одних "Яндекс.Такси" стоит дороже, а у других дешевле? Как отметил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов, клиенты нередко жалуются на то, что якобы если заказ идёт с более дорого телефона, то и цены на услуги такси и доставки будут выше, а более дешёвых устройств - цены ниже.