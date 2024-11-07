США подрастеряли влияние на Ближнем Востоке. Что с этого России?

Михаил ГОЛИЦЫН Ближний Восток с 2023 года снова является активным очагом напряженности в мире и в определенном смысле перетягивает на себя внимание от динамично, но предсказуемо развивающегося украинского кризиса.
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