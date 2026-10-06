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Царьград

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В Берёзовском мебельная фабрика выплатила 53 работникам 23 млн рублей

В Берёзовском мебельная фабрика выплатила 53 работникам 23 млн рублей

Мебельное производство в Берёзовском погасило перед 53 сотрудниками задолженность по зарплате на сумму свыше 23 миллионов рублей после возбуждения Следственным комитетом уголовного дела о невыплате заработной платы.

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