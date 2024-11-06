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Лазурный автобус переехал пенсионера в Выборгском районе

Лазурный автобус переехал пенсионера в Выборгском районе

Вечером 6 ноября в Петербурге автобус сбил пенсионера на электросамокате.В Петербурге правоохранительные органы проводят проверку по факту серьезного дорожно-транспортного происшествия вечером 6 ноября.

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