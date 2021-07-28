Чистая прибыль Visa за 9 месяцев 2020-2021 фингода незначительно снизилась до $8,727 млрд

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первых девяти месяцев 2020-2021 финансового года (завершились 30 июня) снизилась до 8,727 миллиарда долларов с уровня прошлого года в 8,729 миллиарда долларов (то есть менее чем на 0,1%), сообщается в отчетности компании.