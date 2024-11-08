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Царьград

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Сын Илона Маска решил уехать из США из-за победы Трампа

Сын Илона Маска решил уехать из США из-за победы Трампа

Он написал в социальной сети, что не может жить в одной стране с людьми, которые голосовали за республиканца.

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