Появление НЛО в небе над Испанией связали с катастрофическим наводнением

Сторонники теории заговора заметили «НЛО» в небе над Испанией и утверждают, что жуткие кадры с огнями рядом с двойной радугой были «предупреждением» о катастрофическом наводнении, которое принесло сотни смертей в Валенсию.
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