‼️Выявлена новая схема мошенничества: аферисты звонят 📲 под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти дорогостоящий курс лечения.
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‼️Выявлена новая схема мошенничества: аферисты звонят 📲 под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти дорогостоящий курс лечения.