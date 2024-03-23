Подозреваемых в теракте в Crocus City Hall задержали у границы с Украиной

Jolie расстрелять этих мразей и чтобы другим НИКОГДА НЕПОВАДНО БЫЛО!!!( нелюди не должны жить((( Плачу ......многострадальная моя любимая Родина- сколько же испытаний выпадает тебе,которая не заслужила всё это((( Как же жаль людей, погибших в этом хаосе и в страшных мучениях.....(

Ю Юрий Зубрин Не надо .Сначала выведать и выжать их до последней капли информацию ,определить организаторов и заказчиков ,подготовить ответные шаги и воздать должное всем ,кто к этому причастен ,независимо от места нахождения и занимаемых постов....Искать и уничтожать по всему миру до седьмого колена!У них должна земля гореть под ногами и днем и ночью,круглосуточно по графику24/7.....