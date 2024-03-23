Фото: РИА Новости © 2024 , Кирилл Каллиников Следственный комитет РФ сообщил, что четверых подозреваемых в теракте в Crocus City Hall задержали недалеко от границы с Украиной.
Подозреваемых в теракте в Crocus City Hall задержали у границы с Украиной
Комментарии
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Jolie
расстрелять этих мразей и чтобы другим НИКОГДА НЕПОВАДНО БЫЛО!!!( нелюди не должны жить((( Плачу ......многострадальная моя любимая Родина- сколько же испытаний выпадает тебе,которая не заслужила всё это((( Как же жаль людей, погибших в этом хаосе и в страшных мучениях.....(
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23 час.
Ю
Юрий Зубрин
Не надо .Сначала выведать и выжать их до последней капли информацию ,определить организаторов и заказчиков ,подготовить ответные шаги и воздать должное всем ,кто к этому причастен ,независимо от места нахождения и занимаемых постов....Искать и уничтожать по всему миру до седьмого колена!У них должна земля гореть под ногами и днем и ночью,круглосуточно по графику24/7.....
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22 час.
Jolie
Число погибших в «Крокусе» возросло до 143 и это больше, чем тогда...в Норд Ост((( какой страшный день для России(
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21 час.
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