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  • Александр Салтановский
    Да нормально эти будут себя чувствовать, у них нет ни стыда ни совести, сильно за них можно не переживать, даже утира..."Рус, сдавайся". ...
  • Юлия Кахичко
    А что Батька своим спортсменам сказал по этому поводу?"Рус, сдавайся". ...
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    И однозначно за свой счёт!!! Никакой господдержки."Рус, сдавайся". ...

Подозреваемых в теракте в Crocus City Hall задержали у границы с Украиной

Подозреваемых в теракте в Crocus City Hall задержали у границы с Украиной

Фото: РИА Новости © 2024 , Кирилл Каллиников Следственный комитет РФ сообщил, что четверых подозреваемых в теракте в Crocus City Hall задержали недалеко от границы с Украиной.

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Комментарии
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Jolie
расстрелять этих мразей и чтобы другим НИКОГДА НЕПОВАДНО БЫЛО!!!( нелюди не должны жить((( Плачу ......многострадальная моя любимая Родина- сколько же испытаний выпадает тебе,которая не заслужила всё это((( Как же жаль людей, погибших в этом хаосе и в  страшных мучениях.....(
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23 час.
Ю
Юрий Зубрин
Не надо .Сначала выведать и выжать их до последней капли информацию ,определить организаторов и заказчиков ,подготовить ответные шаги и воздать должное всем ,кто к этому причастен ,независимо от места нахождения и занимаемых постов....Искать и уничтожать по всему миру до седьмого колена!У них должна земля гореть под ногами и днем и ночью,круглосуточно по графику24/7.....
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22 час.
Jolie
Число погибших в «Крокусе» возросло до 143 и это больше, чем тогда...в  Норд Ост((( какой страшный день для России(
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21 час.

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