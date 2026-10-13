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Cornell University suspends fraternity parties for rest of the school year

Cornell University's president said Tuesday that it will suspend all parties and social events at campus fraternity houses for the rest of the year.

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