Несколько лет назад Анатолий Чубайс начал активно продвигать в России так называемую "зеленую повестку" по лучшим западным нарративам.
Надуть народ на миллиарды. Неудачная реформа Чубайса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Этот рыжий опарыш в президенсткое кресло Вову посадил, ну и кое что имеет в загашнике на него, вот он и неприкосаемый. Но это не мешает нам плюнуть ему в спину.
Ответить
20 час.
Александр Солодухо
Почему неудачная, для него даже очень.
Ответить
19 час.
МБ
Марина Биченова
Чубайс -зло! Лишь бы этого новобританца - лиса запустили в свой курятник, он им быстро нано перья ощипает.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии