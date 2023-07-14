Медвежий угол

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Надуть народ на миллиарды. Неудачная реформа Чубайса

Надуть народ на миллиарды. Неудачная реформа Чубайса

Несколько лет назад Анатолий Чубайс начал активно продвигать в России так называемую "зеленую повестку" по лучшим западным нарративам.

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Комментарии
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Александр Денисов
Этот рыжий опарыш в президенсткое кресло Вову посадил, ну и кое что имеет в загашнике на него, вот он и неприкосаемый. Но это не мешает нам плюнуть ему в спину.
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20 час.
Александр Солодухо
Почему неудачная, для него даже очень.
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19 час.
МБ
Марина Биченова
Чубайс -зло! Лишь бы этого новобританца - лиса запустили в свой курятник, он им быстро нано перья ощипает.
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12 час.

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