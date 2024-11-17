Ардзинба: протестующие не покинут парламент, пока Бжания не уйдет в отставку

Протестующие не покинут здание парламента, пока президент Абхазии Аслан Бжания не уйдет в отставку. Об этом заявил председатель организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, передает РИА Новости.
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