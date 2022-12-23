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Василий Соловьев: «Однажды Тарасова разнесла в эфире учеников Чайковской. Потом пошли в столовую, там они столкнулись и сцепились»

Бывший комментатор «НТВ-Плюс» Василий Соловьев рассказал о совместной работе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

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