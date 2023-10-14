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Небензя: Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

Небензя: Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

Ближневосточный регион в настоящий момент стоит на пороге полномасштабной войны. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

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