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Орбиту МКС сегодня поднимут на 2 км ради космического грузовика «Прогресс-МС20»

Орбиту МКС сегодня поднимут на 2 км ради космического грузовика «Прогресс-МС20»

Сегодня вечером будет осуществлена коррекция орбиты Международной космической станции, это позволит сформировать окончательные баллистические условия для старта к МКС грузового корабля «Прогресс МС-20».

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