Ученые узнали, как формируются пылевые облака на Марсе

Численное моделирование образования пылевых облаков в атмосфере Марса провели по разработанной ими теоретической модели сотрудники Института космических исследований (ИКИ) РАН и МФТИ, 10 июля сообщает журнал МФТИ «За науку».
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