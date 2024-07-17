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Трамп неожиданно высказался о России и Китае

Трамп неожиданно высказался о России и Китае

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден поспособствовал сближению отношений России и Китая, заявил Дональд Трамп в интервью Bloomberg.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Что дерьмократы,что респуликанцы,желают России только одного,а что если США сгинет с карт мира.И за одно нАглобритания исчезнет.И погрузится на дно морское,в месте с Францией.Так будет с каждым кто на Русь посягнёт и попрёт.  https://youtu.be/t9Fh7aXWf8o
Так русские поступали с викингами и другим сбродом..
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