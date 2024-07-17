Трамп неожиданно высказался о России и Китае

Aнатолий Райков

Что дерьмократы,что респуликанцы,желают России только одного,а что если США сгинет с карт мира.И за одно нАглобритания исчезнет.И погрузится на дно морское,в месте с Францией.Так будет с каждым кто на Русь посягнёт и попрёт. https://youtu.be/t9Fh7aXWf8o