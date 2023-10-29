В каком случае должник по кредиту может сам подать в суд на банк? adminМногие должники по кредитам думают что нужно ждать пока банк подаст в суд о взыскании долга, но на самом деле у заемщика есть права подать в суд на банк если он не согласен с начислением процентов или штрафных санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии