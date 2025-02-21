В Челябинске разработали бомбу с воздушным подрывом для БПЛА

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) в партнерстве с Челябинским высшим военным авиационным краснознаменным училищем штурманов и со специалистом Александром Родиковым разработали первую в России бомбу с воздушным подрывом для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).