Коннор Хеллебайк запросил обмен из "Виннипег Джетс" перед сезоном

Олимпийский чемпион Коннор Хеллебайк запросил обмен из клуба "Виннипег Джетс". Вратарь пояснил свое желание покинуть команду в социальной сети X, рассказав о своей просьбе, сделанной несколько месяцев назад.
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