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Царьград

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Коннор Хеллебайк запросил обмен из "Виннипег Джетс" перед сезоном

Коннор Хеллебайк запросил обмен из "Виннипег Джетс" перед сезоном

Олимпийский чемпион Коннор Хеллебайк запросил обмен из клуба "Виннипег Джетс". Вратарь пояснил свое желание покинуть команду в социальной сети X, рассказав о своей просьбе, сделанной несколько месяцев назад.

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