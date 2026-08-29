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«Навсегда с моим лучшим другом»: София Сталлоне объявила о помолвке с Майклом Шиэном

«Навсегда с моим лучшим другом»: София Сталлоне объявила о помолвке с Майклом Шиэном

Старшая дочь Сильвестра Сталлоне, 30-летняя продюсер София, выходит замуж. О помолвке с возлюбленным Майклом Шиэном она официально объявила в социальных сетях, опубликовав трогательные снимки исторического момента.

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