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Бывший министр обороны Британии Уоллес вновь продемонстрировал своё наследственное слабоумие

Бывший министр обороны Британии Уоллес вновь продемонстрировал своё наследственное слабоумие

Бывший министр обороны Великобритании раскритиковал канцлера ФРГ Шольца из-за его позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине В интервью DPA Бен Уоллес призвал определиться, хочет ли Шольц победы Киева в конфликте и назвал его "не тем человеком, не в том месте не в то время".

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