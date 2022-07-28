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«Зачем вас триггерит мое дохрена высокое мнение о себе?» Миронова в соцсетях ответила на критику от болельщика

Российская биатлонистка Светлана Миронова ответила на вопросы подписчиков в сторис. – Как тренировки? –  – Как прошли сборы в Ижевске? – Было слишком жарко.

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